8日巨人戦（マツダ）に先発予定の広島・森が、ようやく“開幕”を迎える。当初は2日ヤクルト戦で今季初先発予定だったが、1日の同戦が雨天中止となった影響を受け登板が飛んでいた。2日のファーム・リーグ楽天戦での調整登板を経て、中5日で向かうマウンド。「どんどんストライク先行でいくことは変えずにやりたい」とテーマを挙げた。