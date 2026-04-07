指揮官として初めて甲子園に乗り込む。開幕ダッシュを決めたヤクルト・池山監督は、7日に迎える阪神との今季初対戦を前に「独特な空気があるからね。甲子園は」と表情を引き締めた。甲子園に近い兵庫県尼崎市出身。「“阪神戦は打たんといてな”ってよくスタンドから言われていた」と現役時代を懐かしんだ。指導者としては楽天で1軍チーフコーチを務めた17年以来。「応援が凄いからね。気にしないようにしないと」と見据えた。