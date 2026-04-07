女優井本彩花（22）が、俳優森田健作（76）がパーソナリティーを務める12日のFM NACK5「森田健作青春もぎたて朝一番！」（日曜午前6時30分）と27日のニッポン放送「森田健作青春の勲章はくじけない心」（月曜午後6時20分）に出演する。井本は2017年（平29）の「第15回全日本国民的美少女コンテスト」でグランプリを獲得して芸能界入り。今春、日大法学部法律学科を卒業した。森田から大学卒業を「おめでとう」と祝福されると、