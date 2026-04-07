NY株式6日（NY時間11:08）（日本時間00:08） ダウ平均46601.10（+96.43+0.21%） ナスダック21971.01（+91.83+0.42%） CME日経平均先物53715（大証終比：+175+0.33%） 欧州株式6日GMT15:08 英ＦＴ100休み 独ＤＡＸ休み 仏ＣＡＣ40休み 米国債利回り 2年債 3.846（+0.006） 10年債 4.329（-0.012） 30年債 4.885（-0.020） 期待インフレ率 2.361（-0.013） ※期待