ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は９６ドル高 ナスダックもプラス圏での推移
NY株式6日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均 46601.10（+96.43 +0.21%）
ナスダック 21971.01（+91.83 +0.42%）
CME日経平均先物 53715（大証終比：+175 +0.33%）
欧州株式6日GMT15:08
英ＦＴ100 休み
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.846（+0.006）
10年債 4.329（-0.012）
30年債 4.885（-0.020）
期待インフレ率 2.361（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.992（0.000）
英 国 4.833（0.000）
カナダ 3.491（+0.009）
豪 州 5.038（+0.000）
日 本 2.409（+0.030）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝111.46（-0.08 -0.07%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4712.50（+32.80 +0.70%）
ビットコイン（ドル）
69679.13（+2041.95 +3.02%）
（円建・参考値）
1113万1241円（+326202 +3.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 46601.10（+96.43 +0.21%）
ナスダック 21971.01（+91.83 +0.42%）
CME日経平均先物 53715（大証終比：+175 +0.33%）
欧州株式6日GMT15:08
英ＦＴ100 休み
独ＤＡＸ 休み
仏ＣＡＣ40 休み
米国債利回り
2年債 3.846（+0.006）
10年債 4.329（-0.012）
30年債 4.885（-0.020）
期待インフレ率 2.361（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.992（0.000）
英 国 4.833（0.000）
カナダ 3.491（+0.009）
豪 州 5.038（+0.000）
日 本 2.409（+0.030）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝111.46（-0.08 -0.07%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4712.50（+32.80 +0.70%）
ビットコイン（ドル）
69679.13（+2041.95 +3.02%）
（円建・参考値）
1113万1241円（+326202 +3.02%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ