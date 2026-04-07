NY株式6日（NY時間11:08）（日本時間00:08）
ダウ平均　　　46601.10（+96.43　+0.21%）
ナスダック　　　21971.01（+91.83　+0.42%）
CME日経平均先物　53715（大証終比：+175　+0.33%）

欧州株式6日GMT15:08
英ＦＴ100　　休み
独ＤＡＸ　　休み
仏ＣＡＣ40　　休み

米国債利回り
2年債　 　3.846（+0.006）
10年債　 　4.329（-0.012）
30年債　 　4.885（-0.020）
期待インフレ率　 　2.361（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.992（0.000）
英　国　　4.833（0.000）
カナダ　　3.491（+0.009）
豪　州　　5.038（+0.000）
日　本　　2.409（+0.030）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝111.46（-0.08　-0.07%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4712.50（+32.80　+0.70%）

ビットコイン（ドル）
69679.13（+2041.95　+3.02%）
（円建・参考値）
1113万1241円（+326202　+3.02%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ