【竹書房 ぼのフェス2026】 開催期間：4月7日0時～4月13日23時59分 NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」において、「竹書房 ぼのフェス2026」を4月7日0時から4月13日23時59分まで開催する。 期間中は、竹書房の対象作品が1巻以上無料になるほか、10円、最大98%OFFなどでお得に読める。対象作品には、「うちの会社の小さい先輩の話」、