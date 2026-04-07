コミックシーモア、竹書房の対象作品が1巻以上無料や10円、最大98%OFFに！「うちの会社の小さい先輩の話」など1,200冊以上がラインナップ
【竹書房 ぼのフェス2026】 開催期間：4月7日0時～4月13日23時59分
□キャンペーンページ（男性・女性ほか）
(C)斎創/竹書房
NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」において、「竹書房 ぼのフェス2026」を4月7日0時から4月13日23時59分まで開催する。
期間中は、竹書房の対象作品が1巻以上無料になるほか、10円、最大98%OFFなどでお得に読める。対象作品には、「うちの会社の小さい先輩の話」、「メイドインアビス」、「竜陛下のお妃はお断りしたい！～竜陛下は10番目の側妃を溺愛中～」、BL作品の「イヤって言ってもきかないで」、「めぐみとつぐみ」などの計1,200冊以上がラインナップしている。
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男性・女性ほか【うちの会社の小さい先輩の話】
□「うちの会社の小さい先輩の話【特典ペーパー付き】【カラーページ増量版】 (1)」【竜陛下のお妃はお断りしたい！～竜陛下は10番目の側妃を溺愛中～】
□「竜陛下のお妃はお断りしたい！～竜陛下は10番目の側妃を溺愛中～ (1)」
BL【イヤって言ってもきかないで】
□「イヤって言ってもきかないで 【電子限定特典付き】(上)」
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