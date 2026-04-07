NTTソルマーレは、同社が運営する総合電子書籍ストア「コミックシーモア」において、「竹書房 ぼのフェス2026」を4月7日0時から4月13日23時59分まで開催する。

期間中は、竹書房の対象作品が1巻以上無料になるほか、10円、最大98%OFFなどでお得に読める。対象作品には、「うちの会社の小さい先輩の話」、「メイドインアビス」、「竜陛下のお妃はお断りしたい！～竜陛下は10番目の側妃を溺愛中～」、BL作品の「イヤって言ってもきかないで」、「めぐみとつぐみ」などの計1,200冊以上がラインナップしている。

□キャンペーンページ（男性・女性ほか）

□キャンペーンページ（BL）

男性・女性ほか

【うちの会社の小さい先輩の話】

□「うちの会社の小さい先輩の話【特典ペーパー付き】【カラーページ増量版】 (1)」

【竜陛下のお妃はお断りしたい！～竜陛下は10番目の側妃を溺愛中～】

□「竜陛下のお妃はお断りしたい！～竜陛下は10番目の側妃を溺愛中～ (1)」

BL

【イヤって言ってもきかないで】

□「イヤって言ってもきかないで 【電子限定特典付き】(上)」

(C)斎創/竹書房

(C)屋月トム伽・櫁屋涼/竹書房

(C)宇良たまじ/竹書房