オウム真理教教祖として地下鉄サリン事件を首謀し、2018年に死刑執行された麻原彰晃の三女・松本麗華さんが5日、東京都渋谷区で行われたトークイベント「『加害者家族』と共に生きる社会」に出演した。 イベントの冒頭では、自身を取り上げた昨年公開のドキュメンタリー映画『それでも私はThough I'm His Daughter』が上映され、終了後、広島連続保険金殺人事件犯の長男・大山寛人さん、和歌山カレー事件・林