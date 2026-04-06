両会場で大反響！ サイズ感や足つきのよさを評価する声であふれる カワサキは、大阪および東京で開催された「モーターサイクルショー2026」において、新型のスポーツモデルである「Ninja 500（ニンジャ500）」を出展しました。 Ninja 500は、イタリア・ミラノで開催された「EICMA2025（ミラノショー）」において世界初公開されたモデルです。【画像】超かっこいい！ これがカワサキ新型「Ninja500」です！ 画像で見る（30枚以上）