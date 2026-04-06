乃木坂46の6期生メンバー・小津玲奈が6日、グループの公式YouTube「乃木坂配信中」の生配信に出演し、約9ヵ月ぶりに活動復帰した。【写真】昨年4月、ファンの前に初登場したときの小津玲奈小津は2025年2月に乃木坂46に加入したものの、同年6月から学業を優先するため活動を休止。先日、4月3日に更新したブログでは、慶應義塾大学への入学とともに活動再開を報告していた。今回の生配信では、他の6期生から「小津ちゃ〜ん！」