乃木坂46・小津玲奈、9ヵ月ぶり活動復帰 「おかえり〜！」 慶應義塾大学に合格
乃木坂46の6期生メンバー・小津玲奈が6日、グループの公式YouTube「乃木坂配信中」の生配信に出演し、約9ヵ月ぶりに活動復帰した。
【写真】昨年4月、ファンの前に初登場したときの小津玲奈
小津は2025年2月に乃木坂46に加入したものの、同年6月から学業を優先するため活動を休止。先日、4月3日に更新したブログでは、慶應義塾大学への入学とともに活動再開を報告していた。
今回の生配信では、他の6期生から「小津ちゃ〜ん！」と呼び込まれると、笑顔で登場。「おかえり〜！」と温かく迎えられた。小津は「6期生の小津玲奈です。約9ヵ月、お休みいただいてありがとうございました。4月から活動に復帰させていただきます。それと5月のバースデーライブ（14th YEAR BIRTHDAY LIVE）にも参加させていただくので、頑張りますので、よろしくお願いいたします」とあいさつした。
メンバーからは「うれしい！」「頑張ろうね一緒に」といった声が上がり、川端晃菜は「これからまた11人で活動するのがすごく楽しみ」、鈴木佑捺も「みんなで頑張っていこうね」と呼びかけるなど、再始動を喜んでいた。
ファンからも「小津ちゃんおかえり！」「復帰おめでとう！！」といった声が多数寄せられている。
【写真】昨年4月、ファンの前に初登場したときの小津玲奈
小津は2025年2月に乃木坂46に加入したものの、同年6月から学業を優先するため活動を休止。先日、4月3日に更新したブログでは、慶應義塾大学への入学とともに活動再開を報告していた。
今回の生配信では、他の6期生から「小津ちゃ〜ん！」と呼び込まれると、笑顔で登場。「おかえり〜！」と温かく迎えられた。小津は「6期生の小津玲奈です。約9ヵ月、お休みいただいてありがとうございました。4月から活動に復帰させていただきます。それと5月のバースデーライブ（14th YEAR BIRTHDAY LIVE）にも参加させていただくので、頑張りますので、よろしくお願いいたします」とあいさつした。
メンバーからは「うれしい！」「頑張ろうね一緒に」といった声が上がり、川端晃菜は「これからまた11人で活動するのがすごく楽しみ」、鈴木佑捺も「みんなで頑張っていこうね」と呼びかけるなど、再始動を喜んでいた。
ファンからも「小津ちゃんおかえり！」「復帰おめでとう！！」といった声が多数寄せられている。