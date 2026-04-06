ライフスタイルの変化で体重が増えるも、10か月で「73kgから48kg」のダイエットに成功したむにゃさん。8年経った今も同じ体重をキープできているのは、油ひかえめ＆野菜たっぷりの食生活にありました。ここではSNSでも人気な「切り干し大根のパスタ風おかず」を紹介。インナービューティプランナーの資格をもつむにゃさん（フォロワー約11万人）の話題レシピをお届けします。※ この記事は『-25キロを8年キープ！ ごきげん腸活作り