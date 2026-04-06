長期間の展開が続く空母アメリカ海軍作戦部長は2026年3月31日、世界最大の航空母艦である「ジェラルド・R・フォード」の展開期間が11か月を超える可能性が高いと発表しました。【画像】働きすぎ…？ これが、修理のために入港する直前に「ジェラルド・R・フォード」です同艦は、イランに関連する中東情勢の変化に対応するため紅海へ派遣されていましたが、3月12日、艦内のランドリー施設で火災が発生したことにより3月28日から