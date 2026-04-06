王毅外交部長は4月5日、ロシアのラブロフ外相と電話会談を行い、現在の中東情勢について意見を交換しました。ラブロフ外相は、現在の戦闘やホルムズ海峡の問題について、ロシア側は軍事行動を直ちに停止し、政治と外交の軌道に戻って、紛争の根本的な原因を解決すべきだと主張していると述べました。また、国連安全保障理事会はこのために建設的な役割を果たすべきだとした上で、「ロシア側は中国と緊密に意思疎通と協調を図り、停