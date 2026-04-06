人気お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐらの近影が話題となっている。「鈴木さんは、4月4日に放送されたバラエティ番組『さんまのお笑い向上委員会』（フジテレビ系）に出演しました。『向上長』こと司会の明石家さんまさんが、多くの芸人に鋭くツッコミを入れるのが醍醐味のこの番組ですが、さんまさんの『おい、ミミズ、お前』というボケの呼びかけに鈴木さんは『いや、もぐらです』と即座に立ち上がって、訂正を入れました。そ