izna izna（イズナ）がこのほど、愛知・名古屋のIGアリーナで行われた『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演。グループ初のTGCでのステージで「SIGN」など３曲をパフォーマンスし魅了した。メンバーのMAIとKOKOはランウェイでウォーキングにも挑み、春を先取りしたデニムルックで彩りを加えた。そんな彼女たちにステージ後、感想を聞いた。――MAIさんとKOKOさ