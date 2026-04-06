

izna

izna（イズナ）がこのほど、愛知・名古屋のIGアリーナで行われた『Samsung Galaxy presents TGC in あいち・なごや 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』に出演。グループ初のTGCでのステージで「SIGN」など３曲をパフォーマンスし魅了した。メンバーのMAIとKOKOはランウェイでウォーキングにも挑み、春を先取りしたデニムルックで彩りを加えた。そんな彼女たちにステージ後、感想を聞いた。 ――MAIさんとKOKOさんのランウェイを見た感想を。

バン・ジミン（BANG JEE MIN）

KOKOちゃんもMAIちゃんもTGCが初めてでしたが、本当に初めてとは思えないほどとても素敵でした。めっちゃキレイでした！――TGCに初めて出演した感想を。

マイ（MAI）

初めてTGCに出演させて頂いたのですが、会場の皆さんのエネルギーや声援に力をもらって本当に楽しくパフォーマンスすることができました。ありがとうございました！――ステージ裏はどうでしたか？

ココ（KOKO）

ステージ裏ではメンバーみんな緊張していましたが、名古屋の皆さんに会えるということでとてもワクワクした気持ちで過ごしていました。――本番前のルーティンはありますか？

チェ・ジョンウン（CHOI JUNG EUN）

私はステージの前に必ずレモンゼリーを食べます。別名「歌が上手くなるゼリー」とも呼んでいます。食べると喉の調子も良くなって歌も上手く歌えます。――ライブステージはいかがでしたか？

ユ・サラン（RYU SA RANG）

名古屋でライブパフォーマンスをするのも初めてでしたが、今日ご覧になっている皆さん全員が、私たちiznaに夢中になっていただけるように一生懸命準備をしました。――元気になれる食べ物やアイテムはありますか？

チョン・セビ（JEONG SAE BI）

私が食べると元気になれる食べ物は、ドバイチョコレートです。食べるとテンションがすごく上がって、激しい仕事をしても疲れません！めっちゃ美味しいです！（おわり）