4月6日から始まった春の全国交通安全運動。県内各地で出発式が行われました。重点項目の一つが「ながらスマホ」の根絶です。 熊本市で行われた春の全国交通安全運動の出発式には、警察や行政の関係者、高校生などが出席しました。 今年は運転中にスマートフォンを使用する「ながらスマホ」の根絶や歩行者を優先とした安全運転の意識向上などが重点項目となっています。県内の今年の交通事故による死者数はきのうまでで