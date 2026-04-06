5日に投開票が行われた石川県津幡町の町長選挙で、初当選した前教育長の吉田克也氏。一夜明けた6日、教員時代に培った経験を子育て世代の支援などに生かしたいと抱負を語りました。石川県の津幡町長選挙は、新人で前の津幡町教育長の吉田氏が元町議の新人を大差で破り、初当選を果たしました。 小中学校の校長などを経て、約10年間、町の教育長を務めた吉田氏。6日はテレビ金沢を訪れ、教育のプロとして培った経験を、子育て世