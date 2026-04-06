【舞洲Heroes】オリックスの河内康介投手が、今秋の実戦復帰に向け3年連続のリハビリを続けている。「なんでこんなにケガをするんやろ。自分の中では体も大きく強くなったと思うんですが、まだまだ足りない部分が多いのかなと。もっとやらないとアカンのかなと思います」。大阪の球団施設の舞洲で、河内が静かに切り出した。河内は大阪府高槻市出身。最速150キロの右腕で聖カタリナ高（愛媛）から2023年ドラフト2位でオリッ