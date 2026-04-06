韓国のグラミー賞とも称される「韓国大衆音楽賞」にて、2026年（第23回）の「今年の新人」賞を受賞したシンガーソングライター、ウ・ヒジュン（Woo Huijun / 우희준）。去る2月に開催された初来日ライブの直前、彼女とのインタビューが実現した。「何か手を出してはいけないものに手を出してしまったような感覚に陥った」──ウ・ヒジュンが昨年4月に発表したデビュー・アルバム『pumping of heart is torturing