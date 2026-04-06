春の全国交通安全運動が6日に始まり、秋田市でも出動式が行われました。子どもの交通事故防止を重点に運動を展開します。大館市では秋田犬が一日警察署長として歩行者ファーストを呼びかけました。出動式には県や県警察本部の関係者約30人が出席しました。県警察本部畠山洋交通部長「悲惨な交通事故をなくすためには子ども、高齢者、自転車、歩行者ファーストに関する取り組みを一層推進するとともに、飲酒運転など