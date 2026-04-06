NTTドコモは、3月1日に提供を開始した「dバリューパス」の新たな特典として、タワーレコードが運営する「タワーレコード オンライン」で使えるクーポン特典を4月15日から、エアトリが提供する総合旅行プラットフォーム「エアトリ」で利用できるクーポン特典を4月21日から、それぞれ新たに追加する。●旧「スゴ得コンテンツ」からリニューアルした「dバリューパス」がよりお得に！「dバリューパス」は、3月1日に旧「スゴ得コン