4月第1週（3月30日～4月3日）に新規設定されたファンドは以下の通り。 運用開始日 〇3月30日 プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式ファンド２０２６－０３（限定追加型）（米国株式・おまもりプラスＮＥＯ２０２６－０３ 運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント ゴールドマン・サックス社債／ＲＯＢＯＰＲＯ戦略ファンド２０２６－０３（ロボっとプラス２） 運用会