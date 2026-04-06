新規設定ファンド一覧 4月第1週（3月30日～4月3日） 新規設定ファンド一覧 4月第1週（3月30日～4月3日）

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4月第1週（3月30日～4月3日）に新規設定されたファンドは以下の通り。



運用開始日

〇3月30日

プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式ファンド２０２６－０３（限定追加型）（米国株式・おまもりプラスＮＥＯ２０２６－０３

運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント



ゴールドマン・サックス社債／ＲＯＢＯＰＲＯ戦略ファンド２０２６－０３（ロボっとプラス２）

運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント



〇3月31日

先進国アセットアロケーションファンド（ミライの礎）

運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント



エキサイティング・コンテンツ関連世界株式戦略ファンド（Ｆａｎ＆Ｆｕｎ）

運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント



アムンディ・インド・オールキャップ割安成長株ファンド

運用会社：アムンディ・ジャパン



ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド２０２６－０３（まもるとふやす４）

運用会社：ニッセイアセットマネジメント



ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３（おまもりＯｎｅ・Ｍ２）

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



〇4月1日

たわらノーロード読売３３３

運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ



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