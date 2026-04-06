新規設定ファンド一覧 4月第1週（3月30日～4月3日）
4月第1週（3月30日～4月3日）に新規設定されたファンドは以下の通り。
運用開始日
〇3月30日
プロテクト水準毎年設定型・米国テクノロジー株式ファンド２０２６－０３（限定追加型）（米国株式・おまもりプラスＮＥＯ２０２６－０３
運用会社：ＳＯＭＰＯアセットマネジメント
ゴールドマン・サックス社債／ＲＯＢＯＰＲＯ戦略ファンド２０２６－０３（ロボっとプラス２）
運用会社：ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
〇3月31日
先進国アセットアロケーションファンド（ミライの礎）
運用会社：三井住友ＤＳアセットマネジメント
エキサイティング・コンテンツ関連世界株式戦略ファンド（Ｆａｎ＆Ｆｕｎ）
運用会社：三井住友トラスト・アセットマネジメント
アムンディ・インド・オールキャップ割安成長株ファンド
運用会社：アムンディ・ジャパン
ニッセイ・円建てグローバル社債／バランスファンド２０２６－０３（まもるとふやす４）
運用会社：ニッセイアセットマネジメント
ゴールドマン・サックス社債／Ｏｎｅ米国株式戦略ファンド２０２６－０３（おまもりＯｎｅ・Ｍ２）
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
〇4月1日
たわらノーロード読売３３３
運用会社：アセットマネジメントＯｎｅ
株探ニュース