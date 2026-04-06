東京ガールズコレクション実行委員会は、2026年3月28日（土）・29日（日）の2日間にわたり、ベトナム・ホーチミン市のVan Phuc Cityで『Acecook presents TOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026（以下、TGC Vietnam 2026）』を開催した。『Acecook presents TOKYO GIRLS COLLECTION in VIETNAM 2026』日越のトップアーティストが集結アーティストライブには、日本から世界での活躍が期待されるボーイズグループ「ONE OR EIGHT」