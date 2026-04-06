7日（火）は、南西諸島付近から日本の東にかけて前線がのび、前線上を低気圧が東進します。一方、華北付近の高気圧が東シナ海に移動しながら日本付近に張り出すため、西日本では午前中を中心に、東日本では午後を中心に雨が降りますが、西から次第に晴れ間が広がるでしょう。九州南部では朝のうちに、伊豆諸島では日中に、雷を伴った激しい雨の降る所もある見込みです。奄美から沖縄では朝から昼過ぎ頃を中心に雨が降り、非常に激