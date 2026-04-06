サムティホールディングスは、米国メジャーリーグベースボール(MLB)のロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップ契約を締結した。ドジャースロゴ・サムティロゴ同社はドジャースのホームゲームを中心に、球場内プロモーションを通じてグローバルなブランド価値向上を図る。特にブランドパートナーである山本由伸投手の登板試合では、ドジャースタジアム内でのLEDビジョン演出やマウンド広告などの大々的な展開を予定している。不