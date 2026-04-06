サムティがドジャースとパートナー契約、山本由伸投手の登板試合でブランド発信
サムティホールディングスは、米国メジャーリーグベースボール(MLB)のロサンゼルス・ドジャースとパートナーシップ契約を締結した。
ドジャースロゴ・サムティロゴ
同社はドジャースのホームゲームを中心に、球場内プロモーションを通じてグローバルなブランド価値向上を図る。特にブランドパートナーである山本由伸投手の登板試合では、ドジャースタジアム内でのLEDビジョン演出やマウンド広告などの大々的な展開を予定している。
不動産開発を主軸とする同社は、2025年から社会人野球部の活動を開始するなど、スポーツを通じた社会貢献を行ってきた。今回の提携により、ホームブルペンウォールへの看板掲出や山本投手のギブアウェイアイテムの提供などを実施する。
ドジャース側も、山本投手と長年信頼関係にある同社との連携を歓迎しており、「パートナーシップを通じて、世界中のドジャースファンがサムティブランドに触れることを楽しみにしております」とコメントしている。
ドジャースロゴ・サムティロゴ
同社はドジャースのホームゲームを中心に、球場内プロモーションを通じてグローバルなブランド価値向上を図る。特にブランドパートナーである山本由伸投手の登板試合では、ドジャースタジアム内でのLEDビジョン演出やマウンド広告などの大々的な展開を予定している。
ドジャース側も、山本投手と長年信頼関係にある同社との連携を歓迎しており、「パートナーシップを通じて、世界中のドジャースファンがサムティブランドに触れることを楽しみにしております」とコメントしている。