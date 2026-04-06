「絶対逃げられない取締り」実施へ!?三重県警広報室が2026年4月3日、広報啓発イベントと交通取り締まりの予告を公式Xにて発信しました。【超カッコいい!?】これが「絶対に逃げられなさそうな取締り」です（写真）この取締り、「絶対に逃げられなさそう」な感じです。公式Xで公開したのは、2025年に寄贈されたホンダの現行型「NSX」パトカーとヘリコプターの写真です。現行型NSXパトカーは日本唯一で、2500万円相当、500馬力