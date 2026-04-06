「絶対逃げられない取締り」実施へ!?

三重県警広報室が2026年4月3日、広報啓発イベントと交通取り締まりの予告を公式Xにて発信しました。

【超カッコいい!?】これが「絶対に逃げられなさそうな取締り」です（写真）

この取締り、「絶対に逃げられなさそう」な感じです。

公式Xで公開したのは、2025年に寄贈されたホンダの現行型「NSX」パトカーとヘリコプターの写真です。現行型NSXパトカーは日本唯一で、2500万円相当、500馬力以上のパワーをもち主に高速道路の交通取り締まりや広報活動で使われています。

ここで「スカイアイ取締り」の実施を予告しています。ヘリコプターとパトカーが連携し、あおり運転などを取り締まるもの。危険運転のクルマをヘリコプターで確認し、地上のパトカーが検挙に向かいます。2018年以降、80件以上もの実績を挙げています。

ポストは次のように綴っています。

「４月７日（火）午前10時30分から、新名神高速道路鈴鹿PAで広報啓発イベントを行います」

「ヘリコプターと連携したスカイアイ取締りを実施」

「白バイ、NSXパトカーの展示（※天候によって変更あり）もあります ぜひ立寄りください」