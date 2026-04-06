Image:Amazon.co.jp こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2026年4月3日（金）0時から4月6日（月）23時59分まで「Amazon新生活セール Final」を開催中。現在、地上波が不要な人に最適でコスパが優れた山善（YAMAZEN）の「43V型 チューナーレス 4K スマートテレビ QRK-43TL4K」がお得に登場しています。■この記事で紹介し