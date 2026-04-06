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こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2026年4月3日（金）0時から4月6日（月）23時59分まで「Amazon新生活セール Final」を開催中。

現在、地上波が不要な人に最適でコスパが優れた山善（YAMAZEN）の「43V型 チューナーレス 4K スマートテレビ QRK-43TL4K」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

山善 テレビ チューナーレス 液晶 4K 43インチ ネット動画対応 地上波受信なし QRK-43TL4K 27,800円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

アンテナ不要でネット動画に完全特化！ 山善のチューナーレステレビが22％オフ

山善の「43V型 チューナーレス 4K スマートテレビ QRK-43TL4K」は、「地上波などのテレビ番組は見なくなった」「YouTubeやNETFLIX、primevieoなどをスマホで見てる」という方へオススメのアンテナ接続不要な‎Google TV搭載チューナーレステレビです。

今なら22％オフの27,800円となっており、とにかく高コスパ！

豊富なVOD（動画配信サービス）に対応しているので、お好きなコンテンツを思いのままに大画面で楽しめます。

コンセントとWi-Fiがあればどこでも設置でき、受信料がかからず手軽に使えます。

NETFLIX、YouTube、Prime Video、YouTubeMusicへのダイレクトボタンを搭載したリモコン付きで、スマホ感覚で操作できるのも◎。

またGoogleアシスタント搭載で映画や番組、アプリなどを音声で検索できます。

4K＋HDR10対応によるネット動画に特化した高画質

フルハイビジョンの4倍の画素数で、高精細で美しい画像を映し出す4K（3840×2160ピクセル）に対応し、複雑な色合いの画像も滑らかに映し出すことが可能。

さらに、HDR（ハイダイナミックレンジ）対応により、 明暗差が大きい映像でもまるで肉眼で見ているかのような映像を体感できますよ。

Bluetooth ver5.1を搭載しており、様々なデバイスとのペアリングが可能です。

さらに、USB端子（×2）とHDMI端子（×3内1つはARC対応）、AV入力端子（×1）も搭載しているため、USBメモリ内のコンテンツ再生・ストレージとしての利用やAVケーブル・HDMIケーブル（共に別売）で外部機器との接続もできます。

作業用モニターやデュアル画面用としても優秀ですよ。

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なお、上記の表示価格は2026年4月6日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon新生活セール Final