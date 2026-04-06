「ABEMA」では、10周年を記念し、4月11日午後3時から12日午後10時にわたって、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、タイムテーブルが発表された。【写真】ABEMA『30時間限界突破フェス』11日＆12日タイムテーブル2016年に開局したABEMAは、登録不要かつ基本無料で視聴できるインターネットテレビとして展開。これまで『72時間ホンネテレビ』や『亀田興毅に勝ったら1000万円』など話題性の高い特別番組を放送