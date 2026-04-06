【モデルプレス＝2026/04/06】お笑いコンビ・サンドウィッチマン（伊達みきお、富澤たけし）とKis-My-Ft2（千賀健永、宮田俊哉、横尾渉、藤ヶ谷太輔、玉森裕太、二階堂高嗣）が、4月6日放送スタートのテレビ朝日系新バラエティ番組『サンド＆キスマイの気になるマン』（毎週月曜よる8時〜※初回放送よる8時40分〜）の囲み取材に出席。初回収録の手応えや、互いに気になっていること、今後番組で挑戦したい企画などを和気あいあいと