【「サンド＆キスマイの気になるマン」囲み取材全文】番組リニューアルで一同の乗り気の企画誕生？互いに直球質問も「危機的状況には…」

【「サンド＆キスマイの気になるマン」囲み取材全文】番組リニューアルで一同の乗り気の企画誕生？互いに直球質問も「危機的状況には…」