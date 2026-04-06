ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年4月6日（月）に大阪府庁本館正面玄関前で開催された「春の全国交通安全運動」キャンペーンに初参加しました 。特別ゲストとして、「しゃべくり・ゼネラル・マネージャー（SGM）」である綾小路麗華さんが登場！さらに、ウッディー・ウッドペッカーやウィニー・ウッドペッカーも駆けつけ、吉村府知事や警察官と一緒に“超元気”に交通安全を呼びかけました。エンターテイメントの力で笑顔