ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年4月6日（月）に大阪府庁本館正面玄関前で開催された「春の全国交通安全運動」キャンペーンに初参加しました 。

特別ゲストとして、「しゃべくり・ゼネラル・マネージャー（SGM）」である綾小路麗華さんが登場！

さらに、ウッディー・ウッドペッカーやウィニー・ウッドペッカーも駆けつけ、吉村府知事や警察官と一緒に“超元気”に交通安全を呼びかけました。

エンターテイメントの力で笑顔あふれる啓発活動となった、当日の様子をレポートします。

大阪府／ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「春の全国交通安全運動」キャンペーン

大阪府との包括連携協定の一環として初参加2026年に開業25周年を迎え、“Discover U!!!”をテーマに特別な一年をお届けしているユニバーサル・スタジオ・ジャパン。

今回、地元・大阪の交通安全運動をエンターテイメントの力をもってさらに盛り上げたいとの思いから、大阪府との包括連携協定（2020年11月締結）に基づく共同施策として、初めて「春の全国交通安全運動」キャンペーンに参加しました。

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吉村知事「自転車事故を防ぎ、安全で安心な大阪を」

まずは大阪府警察音楽隊による事前演奏。

M!LKのイイじゃん、Adoの唱、DREAMS COME TRUEの大阪LOVERの三曲で盛り上げました。

その後、吉村大阪府知事がご挨拶。

イベントの冒頭、主催者を代表して交通安全への思いを語りました。

吉村知事は、「大阪においては自転車や二輪車の事故が非常に多く、被害を受けている方のヘルメット非着用率が高い現状があります。ヘルメットを着用することで多くの被害を防ぐことができます」と、自転車乗車時のヘルメット着用の重要性を強調。

また、「今年4月から自転車の青切符制度（交通反則通告制度）も導入されました。今はおしゃれなヘルメットも増えていますから、自転車に乗る時はヘルメットの着用、そして交通ルールのマナーを守ることをお願いしたいと思います」と呼びかけました。

新一年生を見守る「黄色いワッペン」2026年も寄贈

続いて、新入学児童の交通事故ゼロを願って昭和40年から続く社会貢献事業「黄色いワッペン」の紹介が行われました。

大阪府交通対策協議会では、2026年もみずほ銀行や損害保険ジャパンなど協賛各社から約8万1千枚の寄贈を受け、府内すべての新入学児童へ配布されました。

会場には大阪府広報担当副知事の「もずやん」も登場。

株式会社みずほ銀行の担当者から特別に黄色いワッペンを腕につけてもらうと、嬉しそうな姿を見せて会場を和ませました。

特別ゲスト・綾小路麗華による交通安全トーク「道路で寝ない！当たり前じゃないの！」

イベントの中盤、お待ちかねの特別ゲスト・綾小路麗華さんが登場！今年の春の全国交通安全運動のポスターや広報動画にも出演している麗華さんが、大阪府の交通事情に鋭く切り込みました。

まずは歩行者の事故について。大阪府内での死亡事故のうち、歩行者側の法令違反が目立っている現状を聞くと、「横断歩道がないのに渡っちゃう方、特に夜間なんて危ないったらありゃしないわよ！斜め横断とかもね！」とバッサリ。

一方で、「学校の近くでしっかりと左右を確認して、手を挙げながら横断歩道を渡っているお子様もいるわ。あれ、素敵よね。大人の皆さんも見習っていただきたいわ」と、ハンドサインの重要性をアピールしました。

続いて、信号機のない横断歩道における車の一時停止率について、大阪府が「全国で下から二番目（35.5%）」だと聞かされると、「ちょっとそんな気はしてたけど、実際に聞くとグサッとくるわね。なんて不名誉なのかしら」と苦言を呈しました。

さらに、大阪で多発しているという「路上横臥（路上で寝込むこと）」による事故の話題になると、麗華さんのツッコミが炸裂！

「ちょっと待ってちょうだい。皆様、路上で寝込むってどういう状況なのよ！楽しい飲み会の後でも、ちゃんと家には帰りましょう。なんでこんな当たり前のことを、声を大きくして言わなきゃいけないの！」と呆れ顔。

「もし路上で寝転んでいる方を見かけたら、迷わず110番通報よ。命に関わるんだからね」と強く呼びかけました。

トークの最後には、「歩行者も自転車に乗る方も同じ意識が必要。歩きスマホはしない。そして『道路で寝ない』！恥ずかしいわよ。ちょっと二度と私にこんなこと口にさせないようにするためにも、今日からしっかりと交通ルールとマナー守ってちょうだいね。頼んだわよ！」と、麗華さんらしい愛のある叱咤激励で締めくくりました。

Safety Bicycle 推進校の高校生を交えた交通安全クイズ

続いて綾小路麗華は、警察官や「Safety Bicycle 推進校」の高校生たちとともに交通安全教室に参加。

麗華持ち前の“毒舌”を交えた楽しいトークで会場を盛り上げながら、ヘルメット着用の重要性や交通ルールの遵守を分かりやすく発信しました。

ウッディー＆ウィニーも登場！白バイ＆パトカー出発式

イベントのフィナーレとなる白バイ隊とパトカーの出発式には、ウッディー・ウッドペッカーとウィニー・ウッドペッカーも応援に駆けつけました！

吉村府知事や綾小路麗華、そしてパークの仲間たちが勢揃いし、上町筋へと出動していく車両を“超元気”にお見送り。

2026年の大阪府の交通安全を華やかに祈願しました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのエンターテイメントの力で、楽しく、そしてしっかりと交通安全の大切さを学べる素晴らしいキャンペーンとなりました。

大阪府庁で開催された「春の全国交通安全運動」キャンペーンのレポートでした！

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