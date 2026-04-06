ペンシルベニア大学の研究チームが、AIの発展によって多くの人間が「AIに全て任せる」という思考プロセスを採用していることを実験でつきとめ、論文で発表しました。Thinking-Fast, Slow, and Artificial: How AI is Reshaping Human Reasoning and the Rise of Cognitive Surrender by Steven D Shaw, Gideon Nave :: SSRNhttps://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=6097646"Cognitive surrender" leads AI users to a