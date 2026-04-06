「午後のロードショー」（月曜〜金曜午後1時40分放送）が、2026年4月1日(水)に放送30周年を迎え、3月31日(火)放送の6252回をもって「世界で最も多く映画を放送した地上波番組」としてギネス世界記録™に認定。ギネス世界記録公式認定員による認定証の授与式が行われた。【動画】ハリウッド俳優に突撃インタビューテレビ東京代表取締役社長の吉次弘志は「テレビで映画を観ることが子どもの頃の楽しみでした」と語り、「地上波