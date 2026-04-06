4月6日午後0時37分ごろ、徳島県北部を震源とする地震があり、三好市山城町と三好市西祖谷山村で「震度1」の揺れを観測しました。震源の深さはごく浅く、地震の規模を示すマグニチュードは3.0と推定されています。この地震による津波の心配はありません。