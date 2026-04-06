お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が6日、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouhaこれから！Everyday」（月〜金曜10・00）に出演。フリー転身後、同番組に2度目の登場となる盟友・武川智美アナウンサー（57）をイジり倒した。3月末でMBSを退社したが、同番組の月・木曜レギュラーは継続となった武川アナ。あいはらは、この日の共演者で精力的に自身を売り込み活躍を続けるちゃらんぽらん冨好から、ピン活動の