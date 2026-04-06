お笑いコンビ「メッセンジャー」のあいはら（56）が6日、MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouhaこれから！Everyday」（月〜金曜10・00）に出演。フリー転身後、同番組に2度目の登場となる盟友・武川智美アナウンサー（57）をイジり倒した。

3月末でMBSを退社したが、同番組の月・木曜レギュラーは継続となった武川アナ。あいはらは、この日の共演者で精力的に自身を売り込み活躍を続けるちゃらんぽらん冨好から、ピン活動の極意を伝授してもらうよう促した。

冨好は「ぼーっとしとったらあかんで、絶対に。老け込む」と、間を置かず働き続けるよう助言。武川アナに向いている番組について「俺がマネジャーやったら、まずMBSの“おしゃべり小料理ゆみこ”…どやねんな？絵が浮かぶ」と提案し、武川アナも「やりたいです！」と即答した。

ここに、あいはらが「そやけどね…毎日放送裏切ってね…」と割って入った。「裏切ってないわ！」とツッコむ武川アナに構わず、「円満退社言うてますけどもね。このラジオに残すか残さんかMラジが全体会議して、残したいと思うヤツ手挙げろ…で1票。ここのプロデューサーだけやったって話。他はほとんどが反対。“若いアナウンサー使いませんか？”って」と、まことしやかに内情を語り笑わせた。

さらに「毎日放送を辞められたフリーの方いっぱい居てますけど、古巣に帰って来て看板で頑張ったの見たことありますか？」と投げかけた。武川アナも「なかなかないんですよ…今ここに座ってること自体が奇跡だったりするんですよね」と続き、冨好は爆笑。「確かに（元MBSアナ）豊崎（由里絵）さんも他局には出てるなあ…」とつぶやいた。

あいはらは「豊崎も他の局は出まくりですやんか。そやけどMBSは…」と含みを持たせ、「古巣で活躍する前に、よそでちょっと活躍してるところを見せないと。（活躍していなければ、MBSとしては）自社のアナウンサーのほうがいいわけですから」と冷静に指摘。、武川アナも「確かにねえ」と納得していた。