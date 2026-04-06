双子のおばあちゃんと再会したゴールデンレトリバーの反応が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で6万2000回再生を突破し、「可愛いの大渋滞」「嬉しかったのね」「幸せ空間でにやける」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：『87歳、双子のおばあちゃん』と再会を果たした大型犬たち→姿を見た瞬間に…可愛いが大渋滞している光景】 87歳、双子のおばあちゃんと再会 TikTo