双子のおばあちゃんと再会したゴールデンレトリバーの反応が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で6万2000回再生を突破し、「可愛いの大渋滞」「嬉しかったのね」「幸せ空間でにやける」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『87歳、双子のおばあちゃん』と再会を果たした大型犬たち→姿を見た瞬間に…可愛いが大渋滞している光景】

87歳、双子のおばあちゃんと再会

TikTokアカウント「Lucky & Light」の投稿主さんは、『ラッキー』ちゃん、『ライト』ちゃんという2頭のゴールデンレトリバーと暮らしています。この日、2頭は「ある人」に会いに行きました。それは、87歳の双子のおばあちゃん！！

ラッキーちゃんもライトちゃんも、おばあちゃんたちのことが大好きなのだとか。ついに再会のとき、2頭は大喜びでおばあちゃんたちに飛びついたそうです。おばあちゃんたちが座るベッドにもぴょんと飛び乗り、キスをしてご挨拶。嬉しさが溢れ出る2頭の姿に、思わず心が温まります…♡

一方、おばあちゃんたちも、2頭との再会が嬉しかった様子。穏やかな笑顔で、大歓喜する2頭をなでてくれたそうです。

スリッパを押し付けて嬉しさアピール

しばらく再会の喜びを分かち合うと、ライトちゃんがスリッパを咥えて持ってきました。なぜか、おばあちゃんの顔にスリッパを押し付けるライトちゃん…。実は、ライトちゃんは、嬉しすぎるとスリッパを顔に押し当てるのだそうです。

おばあちゃんも、ライトちゃんの癖をよく理解していたよう。大切なスリッパをプレゼントしてくれるライトちゃんの優しさが、心に染み入ったのでしょう。目に手をあてて、感動に浸ったのでした。

この投稿には「セラピー犬みたい」「なんてほっこりする光景」「見てたら自然と笑顔になってた…」などの温かなコメントが寄せられています。

ライトちゃんとおばあちゃん

別の日に紹介されたのは、ライトちゃんが子犬だったときの一幕。ライトちゃんは、生まれたときからおばあちゃんと仲良しだったそうです。優しいおばあちゃんは、遊び盛りのライトちゃんにとって格好の遊び相手です。

この日のライトちゃんは、おばあちゃんの袖を咥えて引っ張っていたといいます。それはまるで「大きなかぶ」のワンシーンのよう。おばあちゃんはなかなか引っこ抜くことができませんでしたが、絶対に引かないライトちゃんに押され、ついに立ち上がったとか！

まるで本当のおばあちゃんと孫のような2人の光景に、思わず癒されてしまいますね。

ラッキーちゃん＆ライトちゃんの幸せな日常はTikTokアカウント「Lucky & Light」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「Lucky & Light」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。