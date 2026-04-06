信楽焼のたぬきに生き写しなポメラニアンが注目を集めている。 【写真】とっくりまで一緒！信楽焼そっくり 滋賀県の名産として知られる信楽焼のたぬき。その愛くるしいフォルムとどこか抜けた表情は多くの人に親しまれているが、いまSNSでは話題になっているのは、そんなたぬきの置物そっくりのポメラニアンの「くつしたちゃん」。 お腹の白い模様、丸いシルエット、そして何とも言えない独特の表情、極めつけは、信楽焼のたぬ