戦後から愛され続ける”幸せを運ぶスイーツ” 盛岡市を盛り上げたいという思いのもと、愛と活気あふれるあたたかいお店を目指して1947年に開業した「花月堂」。その後も盛岡市内にいくつかの実店舗を構えていましたが、2024年に事業再編を行い全店舗閉店。現在は主にオンラインで販売を行っており、「花月堂」の一部商品はお土産店でも購入することができます。 店名には「土地が持つ自然の風光の美しさを大切にしたい」という思い