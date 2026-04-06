盛岡市を盛り上げたいという思いのもと、愛と活気あふれるあたたかいお店を目指して1947年に開業した「花月堂」。その後も盛岡市内にいくつかの実店舗を構えていましたが、2024年に事業再編を行い全店舗閉店。現在は主にオンラインで販売を行っており、「花月堂」の一部商品はお土産店でも購入することができます。

店名には「土地が持つ自然の風光の美しさを大切にしたい」という思いが込められているのだとか。スイーツの販売形態は変わっても、創業当初から変わらず、子どもから大人まで幅広い世代に愛され続けています。



ご褒美CHECK

店名の由来の通り、桜や樹氷など自然をモチーフにしたスイーツを販売していたり、厳選した国産素材を多く取り入れたりしているそう。 そんな特別なスイーツがあれば、いつもの一日がちょっと特別な時間に変わりそう。



まるでお花見気分！ 春を彩る季節限定の桜ロールケーキ

お取り寄せした商品は、それぞれおしゃれなボックスに入っています。そのまま渡せるので、贈り物にもしやすいところが魅力。



ご褒美CHECK

かわいらしい花柄のボックスや、斜めに英字が入ったスタイリッシュなボックス、雪の結晶があしらわれたキャッチーなボックスなど、スイーツごとに異なるデザインで届きます。箱を開ける前からワクワクが止まりません…！



「さくら満開モンブランロール」3480円

※5月頃までの販売

桜柄の箱に入っていたのは、満開の桜をイメージして作られた「さくら満開モンブランロール」。イチゴクリームをモンブラン絞りにすることで、桜の花が風にのって舞い落ちる情景を表現したのだそう。



ご褒美CHECK

家にいながらもお花見をしているかのような気分になれる、日本らしい風情のあるロールケーキ。 上には桜の花のシロップ漬けがちょこんとのっていて、生花だからこその高級感を楽しめます。





口に運んだ瞬間、ふわっと桜の香りが漂い、たちまち春気分に。桜風味のイチゴクリームには、国産の桜リキュールが少量入っていて、やさしい桜の香りが堪能できる＆ほどよい甘さに仕上がっています。

しっとりして弾力感のある生地は、岩手県産の「南部小麦」を一本挽きして使用。ほのかに香ばしく甘い味わいも魅力です。生地には桜シロップが練り込まれていて、どこを食べても桜を感じることができます。

生クリームたっぷりながら重すぎないロールケーキなので、気づけばフォークが止まらないおいしさ。春を感じる桜の風味が口いっぱいに広がり、幸福度も満点！ 老若男女問わずおすすめです。



ご褒美CHECK

ほんものの桜がのった鮮やかなピンク色のビジュアルは、見ているだけで気分が上がる！ 春のイベントの贈り物や手土産にもぴったり。自分へのご褒美はもちろん、大切な人と一緒に楽しむのも素敵ですね。



「キャラメルもんぶらんロール」3480円

「花月堂」の定番かつ長く人気を誇る「キャラメルもんぶらんロール」。「さくら満開モンブランロール」と同じく、岩手県産の「南部小麦」を使用して、豊かな風味と深みのある味わいに仕上げています。

ロールケーキの上にのっているモンブランクリームは、茨城県産の和栗ペーストと手亡豆（てぼうまめ）を原料にした白あん、フランス産のマロンクリームをミックスしています。3つの素材が合わさることで、栗のうまみだけでなく、白あんの上品な豆の風味も感じることができ、渋すぎず口あたりのよい味となっています。

中に包まれている生クリームには、コクのあるキャラメルペーストを使用し、少量のコーヒーリキュールを足すことでキャラメルに深みを出しているのだそう。

弾力のある生地は、卵をふわふわに泡立て、最高に泡立ったタイミングを職人の目利きで粉合わせ。高温＆短時間で焼成することにより、生地に水分が閉じ込められ、しっとりながらもふんわりとした食感に。

ほんのり渋い栗と甘いキャラメルが絡み合い絶妙な味わい。白あんがアクセントになっていて、ほどよい甘みと舌ざわりで上品さが感じられます。ふんわりとした生地は、なめらかな生クリームとの相性抜群。甘いスイーツが苦手な人でも食べやすい逸品です。



ご褒美CHECK

和菓子と洋菓子のいいとこどりをしたようなロールケーキ。これ1本で、贅沢にも両方の味わいを堪能した気分に！



しっとりふわふわ雪のようにとろけるチョコレートマシュマロサンド 「復刻 八幡平の樹氷ミニ（6個入り）」840円

こちらは、岩手県と秋田県の境に広がる国立公園「八幡平（はちまんたい）」で見られる冬の絶景「樹氷」を表現した「復刻 八幡平の樹氷ミニ」。

クッキーに生マシュマロをはさみ、チョコレートでコーティングしたスイーツ「八幡平の樹氷」は、昭和36年に誕生し長年愛されてきた人気商品。今から6年前にリニューアルしましたが、元の商品の復活を望むお客さんの声に応え、昔から愛されてきた味を復刻。1箱6個入りで、ひとつずつ個包装になっていて、ギフトにもぴったりです。

香ばしく煎った落花生をすりつぶし、ピーナツペーストと合わせたホワイトチョコレートを表面にかけた、ころんとかわいらしいビジュアル。しっとりと歯ごたえがありながらもふわっと軽やかなソフトクッキーに、マシュマロがサンドされています。

ひと口食べると、まず感じるのはピーナッツの香りが染み込んだホワイトチョコレート。その味わいを追いかけるように、濃厚さが魅力のほろっと崩れるクッキーと、とろけるようなマシュマロがやってきます。

マシュマロにはレモン果汁が含まれていて、甘すぎずさわやかな味わいに。雪のようにゆっくりと口の中で溶けていきます。マシュマロのほどよい酸味がホワイトチョコレートのコクを引き立たせ、食べやすいスイーツに仕上がっていますよ。

ミニサイズで食べやすいながらも、しっかりと食べごたえがあるため、スイーツタイムにおすすめです。



ご褒美CHECK

マシュマロがぎっしりと詰められた分厚いクッキーに、満遍なくチョコレートがコーティングされています。満足感がとても高いので、疲れた心や体を優しく包み込んでくれるはず！





「花月堂」の春を彩るロールケーキと、長年愛され続ける人気スイーツをご紹介しました。ロールケーキは冷凍保存で90日間日持ちするため、自分用だけでなく大切な人への贈り物にもぴったり。毎日がんばる自分へのご褒美にいかがでしょうか？

■花月堂（かげつどう）

URL：https://www.kagetsudo.co.jp/（公式サイト）、

https://www.printemps-blanc.jp/（オンラインショップ）

TEL：019-651-1155（代表）

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Photo：花月堂、鍛治美月（vivace）

Text：鍛治美月、神村紗彩（vivace）

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