カッパ･クリエイト株式会社は、デリバリー専門の新業態「丼ぶり専門 清水港 バンノウ水産」を2026年4月9日(木)より全国134店舗で展開する。注文はUber Eatsを通じて受け付ける。提供メニューは海鮮丼6品。〈デリバリーで楽しむ本格海鮮丼ブランド〉「丼ぶり専門 清水港 バンノウ水産」は、回転寿司チェーン「かっぱ寿司」が長年培ってきた目利き力と鮮度管理技術を活かし、デリバリーという新たな形で海鮮体験を提供する新業態。ま