ACTIVO SCOOP アユートは、Astell&KernのカジュアルブランドACTIVOのオリジナルIEM第2弾「ACTIVO SCOOP」を4月10日より発売する。価格は15,400円。 メインとなる8mm径フルレンジダイナミックドライバーを軸に、低域から中高域を補完するデュアル6mm径ダイナミックドライバーと、中域から高域を補完するデュアルBAドライバーによるハイブリッド5ドライバー構成を採用。 5つのドライバ